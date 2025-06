Ladrões dão socos em vigilante durante assalto em Jundiaí

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos por policiais militares de Força Tática do 11° Batalhão, na noite desta terça-feira (17), em Itupeva, suspeitos de agredir um vigilante e roubar a motocicleta dele, no cruzamento da avenida Antônio Frederico Ozanan com a avenida Antônio Segre, em Jundiaí. A moto foi recuperada.

A vítima, de 40 anos, havia acabado de abastecer o veículo e foi abordada por dois bandidos, que estavam a espreita em um ponto de ônibus ao lado. Sob mira de uma arma, o vigilante foi ameaçado e agredido com socos no capacete e no rosto, até descer da moto. Os criminosos fugiram em seguida.

O motociclista foi até uma viatura que estava parada no posto de combustíveis e pediu ajuda. As informações foram jogadas na rede de rádio e várias equipes, em toda a região, passaram a patrulhar com vistas aos assaltantes.