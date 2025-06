Homem em fuga invade casa, se deita na cama e é preso por detalhe

O CRIME EM QUESTÃO

O caminhão o qual ele dirigia estava carregado com peças de usinagem e bombas de extração de areia, avaliadas em R$ 25 mil. O veículo havia saído de Jambeiro-SP, com destino a Ribeirão Preto e Aramina, em São Paulo, e também ao estado de Goiás. Durante o trajeto, o motorista foi interceptado e sequestrado por uma quadrilha, que roubou o caminhão. Com a prisão do suspeito e a recuperação do caminhão, ainda com a carga, a quadrilha liberou a vítima em uma estrada em Itatiba. Ele foi resgatado pelos PMs e também levado para a DIG, onde prestou depoimento e contou os momentos de tensão que passou em poder dos criminosos.

PARTICIPARAM DA AÇÃO

Cabos Valetim e Roberto, com os soldados Peclat e Gustavo (equipes de Operações); 1º sargento Torres e soldados Camila e Guilherme (Comando Grupo patrulha - CGP 2); cabos Spenc er e Alaxandre, com o soldado Gambatti; Helicóptero Águia e Guarda Municipal.