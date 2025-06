Mosteiro de São Bento recebe ensaio aberto de Requiem 

No próximo sábado, dia 21 de junho, às 19h30, o Mosteiro de São Bento, localizado no centro de Jundiaí, será palco de um ensaio aberto especial da obra Requiem, do compositor francês Gabriel Fauré. A apresentação será conduzida pelo grupo Madrigal Vivace e será realizada em memória de Christel Budweg.

Sob direção artística e regência de Vasti Atique, o ensaio contará com a participação do pianista Fábio Maciel, dos solistas David Pinheiro e Silvania Abrusio, além dos monitores David Pinheiro e Mirna Carvalho. A preparação vocal é assinada por Charles Yuri.

A entrada é gratuita, mas os organizadores solicitam a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Casa de Nazaré, instituição que presta assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade.