'O primeiro tempo me assustou', diz Fausto sobre derrota do Galo

O técnico Fausto Dias falou sobre a derrota do Galo na estreia da Copa Paulista, na noite de ontem (16), por 2 a 1, contra o Guarani. O treinador disse que ficou assustado com um primeiro tempo muito abaixo do Tricolor, mas destacou os pontos positivos após as mexidas no intervalo.

Fausto analisou o confronto como "dois jogos diferentes" por conta da diferença da atuação do Galo na primeira e na segunda etapa. "Sem dúvidas o pior primeiro tempo do Fausto Dias no comando do Paulista. [..] Nós não jogamos, num contexto geral, não ficamos com a bola. Com as mexidas, a gente conseguiu criar um pouco mais e atacar mais os espaços. Esse time do primeiro tempo me assustou, não é o Paulista desse trabalho inicial. E o segundo tempo é a cara desse time, jogando um pouco mais para frente, circulando. [..] O time não melhorou bastante no segundo tempo, esse é o nosso time. Nós jogamos o futebol da pré-temporada no segundo tempo. Então, não tenho muito o que explicar, porque quero entender o cenário e o que os meninos vão falar. É trazer esses entendimentos agora para melhorarmos e pontuarmos em casa", reforçou Fausto.

Mesmo com um primeiro tempo muito abaixo, sofrendo dois gols na etapa inicial, Fausto revelou que não pensou em fazer mudanças antes do intervalo. "Eu senti um apagão, a gente estranhou algumas coisas do cenário, a bola muito rápida. Isso não é desculpa, mas senti um pouquinho. Mas logo vi que não era só isso, não conseguimos dar sequência [nas jogadas] e eu estava pensando que iríamos nos adaptar ao gramado e entrar no jogo. Quando melhoramos um pouquinho e começamos a dar uma resposta, veio o segundo gol. E no intervalo, taticamente não tinha muito para ajustar, era muito mais da imposição dos jogadores. Falei [com os jogadores] que ia dar uma sacudida e fizemos as quatro mudanças".