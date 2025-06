Homem que expôs fotos intimas da ex no face é preso pela PM

Um homem procurado pela Justiça por postar fotos íntimas da ex-namorada nas redes sociais, após o término do relacionamento, foi capturado pela Polícia Militar, em Itupeva.

Em atuação pela Operação Adaga - para cumprimentos de mandados de prisão -, os policiais foram até um condomínio, onde localizaram o alvo.

Ele estava com mandado de prisão em aberto porque, em 2018, revoltado com o fim do relacionamento, ele postou fotos íntimas da namorada no Facebook. A vítima registrou Boletim de Ocorrência e ele respondeu pelo crime.