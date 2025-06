Abertas inscrições para premiação de fotografias

Como parte da programação do Mês do Patrimônio Histórico e Cultural 2025, a Unidade de Gestão de Cultura (UGC) recebe até o dia 11 de julho as inscrições da Premiação Cultural “Fragmentos do Tempo – Fotografia e Patrimônio”. As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário INSCRIÇÃO.

De acordo com o edital, podem ser fotografados os seguintes patrimônios localizados em Jundiaí: a Casa Azul (loja da FabriEspuma), a chaminé e as instalações da antiga Fábrica da Argos Industrial (atual Complexo Argos), a chaminé da antiga Fiação e Tecelagem Fábrica Japy (atual Fábrica das Infâncias Japy), a Escola Estadual Conde Parnaíba, o Espaço Expressa (antigo Complexo Fepasa), a Estação Ferroviária, a fachada do imóvel situado na rua Barão de Jundiaí, 736 (Lojas Pernambucanas), a Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes, a Ponte Torta, o prédio do antigo Gabinete de Leitura Ruy Barbosa, a Serra do Japi, o Solar do Barão (sede Museu Histórico e Cultural de Jundiaí) e o Teatro Polytheama.

É necessário estar logado em conta Google para conseguir acessar o formulário ou fazer a inscrição presencialmente na UGC, que fica no Espaço Expressa (avenida União dos Ferroviários, 1760), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para que a equipe do Departamento de Patrimônio Histórico auxilie na inscrição. Podem se inscrever, gratuitamente, somente pessoas físicas, com idade mínima de 18 anos (completos ou a completar até o último dia de inscrições).