Jundiaí Matsuri 2025 une cultura japonesa e solidariedade

Entre os dias 19 e 22 de junho, o Parque da Uva será novamente palco da celebração da cultura japonesa com a realização da 3ª edição do Jundiaí Matsuri – Festival da Cultura e Gastronomia Japonesa. Organizado pela Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Jundiaí (Nipo Jundiaí), o evento tem o apoio da Prefeitura de Jundiaí e contará com entrada solidária mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí.

Além de oferecer uma imersão na cultura nipônica com shows, oficinas, apresentações típicas, concurso de cosplay, exposições e uma ampla praça de alimentação, o festival também terá um papel social importante, estimulando o espírito solidário dos visitantes.

Para a presidente do Fundo Social, Ellen Martinelli, o Jundiaí Matsuri é uma grande celebração cultural. “Mas também uma demonstração do coração solidário de quem mora em Jundiaí. Cada alimento arrecadado será destinado às famílias em situação de vulnerabilidade da nossa cidade. É emocionante ver como a cultura pode se unir à solidariedade para fazer o bem.”