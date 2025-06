Vacinação contra gripe prossegue nos serviços de saúde

Cerca de 900 doses da vacina contra Influenza (gripe) foram aplicadas no último sábado (14) em Jundiaí. O imunizante segue disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família. A aplicação ocorre no horário de atendimento das salas de vacinação de cada serviço. Para saber mais informações, clique aqui.

Produzida pelo Instituto Butantan, a dose contra a gripe contém as cepas do vírus Influenza A/Victoria (H1N1), A/Croácia (H3N2) e B/Áustria (linhagem Victoria), que são as mais incidentes no Hemisfério Sul neste ano. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina é segura e capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e óbitos.

“O período é crítico. Seguimos com avanço nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo fundamental que as pessoas estejam imunizadas para mudarmos esse quadro. Chamamos a atenção, principalmente, de idosos e crianças que são os que mais desenvolvem as complicações e acabam internados por síndromes gripais. Além da oferta nos serviços de saúde, todos os sábados do mês de junho, estaremos vacinando no Maxi Shopping, no Espaço Jundiaí Empreendedora, das 11h às 19h”, ressalta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo.