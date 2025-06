Mãe e filha feitas reféns são libertadas pelo Gate em Jundiaí

Mãe e filha foram libertadas de cárcere privado, neste fim de semana, no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. Elas eram reféns do próprio marido dela, que só se entregou após a chegada do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), de São Paulo.

A PM de Jundiaí foi acionada para atender a ocorrência de cárcere, em que uma mulher e sua filha estavam privadas de liberdade e sendo ameaçadas de morte.

Chegando ao local, os policiais iniciaram conversas com o marido dela, que as matinha reféns e se recusava a se entregar - ele estava armado com uma faca e ameaçava mata-las.