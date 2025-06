Com apoio da sociedade, Jundiaí lança Plano Municipal do Esporte

A Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) da Prefeitura lançou na sexta-feira (13), o Plano Municipal do Esporte, que tem como objetivo principal fomentar políticas públicas que incentivem a prática esportiva e o lazer em todas as fases da vida. Além de promover o desenvolvimento humano e social, o plano cumpre uma exigência da Lei Geral do Esporte e servirá como instrumento para facilitar o acesso a recursos federais destinados aos municípios.

Estiveram presentes no evento o prefeito Gustavo Martinelli, a gestora da UGEL, Rita Orsi, os vereadores João Victor, Juninho Adilson, Cristiano Lopes e Edicarlos Vieira – presidente da Câmara Municipal, além de representantes de 44 segmentos da sociedade civil e do poder público. Também participaram instituições de ensino, clubes, academias, o SESI, o SESC, educadores esportivos e demais agentes ligados ao esporte na cidade.

Durante o lançamento, o prefeito Gustavo Martinelli destacou o papel estratégico do esporte na política pública municipal e a importância da participação popular. “É um momento de discussão, construção e definição. Vamos debater com toda a sociedade. O esporte é saúde, é qualidade de vida. Quanto mais adesão ao esporte, mais economizamos na saúde. Temos que trabalhar em sintonia com as secretarias de Saúde, Cultura e Educação. Essa é a proposta do nosso governo”, afirmou.