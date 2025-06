Grupo literário busca justiça por Taís, assassinada em Jundiaí

De diferentes estados do país, amigas de Taís Bruna de Castro, de 36 anos, se uniram em busca de justiça após o assassinato da atendente, morta com mais de 20 facadas no trabalho em Jundiaí, no dia 2 de junho. Ligadas pelo amor aos livros, elas se conheceram em um clube de leitura e hoje compartilham a dor, a indignação e o medo diante do feminicídio. As amigas criaram o movimento #justicaportais

"Eu conheci a Taís através do Clube da Carina (Clube de leitura por assinatura). Ficamos muito amigas e depois criamos o nosso próprio clube", contou Alexia Silva, a Leka, de Cabo de Santo Agostinho (PE). "No dia do crime, mandei mensagem e ela não respondeu. Mais tarde vi a publicação do irmão e entrei em choque. Quando li a notícia, não conseguia acreditar no que estava acontecendo", conta.

As amigas mantinham contato diário. "Falávamos de livros, mas também de tudo na vida", lembra Bruna Azevedo. "Ainda é surreal pensar que uma menina tão boa e gentil tenha partido de forma tão cruel."