Motoristas devem ficar atentos às obras nas rodovias da Região

Equipes estão trabalhando na Rodovia Anhanguera no dispositivo do km 71, em Louveira, das 22h às 5h. Interdições e alternativas disponíveis no site através do link: DISPOSITIVO

Durante esse período, o tráfego no local não será impactado, uma vez que a faixa 2 (direita) permanecerá sem interdições, garantindo a fluidez do tráfego diário, sem alterações significativas.

Entre os dias 16 e 22 de junho, a CCR Autoban realiza diversas obras nas rodovias da Região e a atençãoé quanto as sinalizações nos trenos para evitar acidentes. A faixa 1 (esquerda) do Ramo A, km 06, pista externa do Rodoanel Mário Covas (SP-021), na alça de acesso à Rodovia Anhanguera (SP-330), km 22+750, pista Norte (interior) permanece interditada até 31/08, para a continuidade da 2ª fase das obras de implantação da 3ª faixa adicional da SP-330, nos dois sentidos.

Equipes realizam a selagem de tricas na Rodovia Anhanguera do Km 100 ao km 120, sentido sul (capital) e Km 111 ao km 115, nos dois sentidos. Já na Rodovia dos Bandeirantes, a selagem de trincas ocorre do km 80 ao km 95, sentido norte (interior). Todas as atividades são realizadas no período noturno.

Ainda na Rodovia Anhanguera, a praça de pedágio, km 152, em Limeira, nos dois sentidos da via está com manutenção no pavimento rígido. Os trabalhos demandam interdições de faixas durante o dia.

A concessionária está apoiando a instalação de fibra óptica no canteiro central na Rodovia dos Bandeirantes. O trecho que está na programação consiste do km 103 (Hortolândia) ao km 134 (Santa Barbara D’Oeste), com fechamento das primeiras faixas (esquerda) em ambos os sentidos (norte e sul), das 7h às 18h. A obra está prevista para terminar no dia 31/10.