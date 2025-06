Ciclista fica sem freios e bate em carro no semáforo em Jundiaí

Um ciclista ficou ferido ao bater com a bicicleta em um carro parado no semáforo na avenida 9 de Julho, em Jundiaí, neste domingo (15). Segundo ele, a bike ficou sem freios.

De acordo a Polícia Militar - com base nos relatos do ciclista e da motorista do carro atingido -, ele descia a avenida e a bike ficou sem freios repentinamente. Por conta disso ele não conseguiu parar, atingindo um veículo parado no semáforo do cruzamento com a rua Abílio Figueiredo.

A motorista do carro acionou o serviço de ambulância e ele foi socorrido ao Hospital São Vicente com escoriações, como vítima leve.