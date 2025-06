Homem preso em Jundiaí vai se juntar ao irmão na cadeia

Um homem foi preso por guardas municipais de Operações com Cães, por tráfico de drogas, no Jardim Sarapiranga, em Jundiaí, nesta sexta-feira (13). Com a prisão, ele se juntará ao irmão dele, na cadeia, que havia sido preso recentemente pelo mesmo crime e no mesmo local.

Os GMs Odirlei, Pegoraro e Willians, supervisionados pelo subinspetor Cristiano, faziam patrulhamento, quando de depararam com um homem em atitude suspeita, próximo a um bar.

Os guardas efetuaram a abordagem e, com ele, foram encontradas três porções de cocaína e R$ 90. Ao ser questionado, ele confessou que estava vendendo drogas, e que havia mais pinos de cocaína escondidos.