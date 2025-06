Programação gratuita para crianças neste fim de semana

Neste fim de semana, o Sesc Jundiaí oferece uma série de atividades gratuitas para crianças e suas famílias, com opções que estimulam a criatividade, a leitura e o brincar.

No sábado (14), às 14h30, a intervenção "Devoradores de Histórias", com o grupo Crialudis, convida o público a resgatar narrativas "engolidas" por monstrinhos gulosos em uma mediação de leitura lúdica na Biblioteca. No mesmo dia, às 11h, a oficina "Brincando com Cor, Luz e Sombras" propõe a construção de estruturas e projeções no Espaço de Tecnologias e Artes. Para encerrar a tarde, o espetáculo "MalabaRindo", da MB Circo, une palhaçaria, acrobacias e música às 17h30, na Área de Convivência.

No domingo (15), às 11h, a contação "Bandeirinhas de São João", com a Cia Passarinho Contou, celebra o clima junino na Biblioteca. Às 14h30, a oficina "Artes com Tintas" permite experimentações com guache no Espaço de Tecnologias e Artes. Já no Teatro, às 16h, a Cia Terranova apresenta "A Rixa das Bruxas ou O Menino Que Queria Voar", um espetáculo sobre sonhos e obstáculos, com ingressos a R$ 12 (credencial plena) ou grátis para crianças até 12 anos.