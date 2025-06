Prefeitura de Jundiaí abre pré-inscrição para a 7ª FENS

O edital de chamamento público para a sétima edição da FENS – Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços, foi publicado nesta sexta-feira (13), na Imprensa Oficial do Município. Reconhecida como um dos maiores eventos de fomento ao comércio local, a FENS abrirá as pré-inscrições para pequenos e microempreendedores na próxima segunda-feira (16), exclusivamente pela internet.

O prefeito Gustavo Martinelli, ressaltou a importância da feira. “Um dos eixos do nosso programa é justamente o estímulo à economia local. A FENS é um instrumento direto de apoio ao empreendedor, promovendo geração de renda, empregos e fortalecendo a identidade econômica da cidade”, afirmou.

Organizada pela Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a feira é totalmente custeada pela Prefeitura e representa uma grande vitrine para os negócios da cidade.