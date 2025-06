Mãe dá à luz e bebê morre com sinais de violência em Jundiaí

Uma mulher de 44 anos foi hospitalizada, sob custódia, nesta quinta-feira (12), em Jundiaí, após ser presa suspeita de matar o próprio filho durante o parto,em sua casa, no bairro Ivoturucaia. A criança, que nasceu prematura (de 20 a 25 semanas), apresentou sinais de violência, com ossos possivelmente fraturados.

Segundo o que investiga a Polícia Civil, uma amiga da mulher soube que ela não estava se sentindo bem e ligou para o cunhado dela (da mãe), para pedir que ele fosse até a casa dela. O cunhado foi e, no local, se deparou com ela se sentindo mal. Ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo que quando os socorristas chegaram, se depararam com muitos panos ensanguentados pela casa e um bebê sobre a cama, recém-nascido e sem o cordão umbilical.

O bebê foi imediatamente levado para a ambulância, mas já não havia mais sinais vitais. Enquanto a mãe era amparada para ser levada ao hospital, chegou ao local o marido dela. E para a surpresa dele, do cunhado e também da amiga, ninguém sabia que ela estava grávida.