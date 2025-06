Vacinação de 'casa em casa' continua no Eloy e na Maringá

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) continua com a estratégia de vacinação casa a casa em áreas rurais contra a Febre Amarela. Neste sábado (14), das 8h às 16h, as equipes estarão nas avenidas Atílio Gobbo e Engenheiro Tasso Pinheiro, na região da Vila Maringá, e na avenida Antonio Pincinato, no bairro Eloy Chaves.

Os profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão identificados e acompanhados por veículo oficial da Prefeitura. Juntamente com a aplicação do imunizante, os moradores serão orientados sobre os cuidados preventivos.

Jundiaí tem um caso confirmado de Febre Amarela em humano, que evoluiu para óbito. A vacinação é necessária para a contenção do vírus. A doença é transmitida, nas áreas urbanas, pelo mosquito Aedes aegypti contaminado com o vírus. No ciclo silvestre, envolve os mosquitos Haemagogus e Sabethes, comuns em áreas de mata.