Reordenamento de cabos de telefonia prossegue na Hortolândia

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Iluminação Pública da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), iniciou nesta quarta-feira (11) a terceira fase do reordenamento de cabos de telefonia. A ação tem como objetivo garantir mais segurança, melhorar a estética urbana e organizar a fiação aérea da cidade.

A iniciativa conta com o apoio da concessionária de energia CPFL Piratininga. Enquanto a Prefeitura realiza a fiscalização visual dos cabos, a CPFL é responsável pela fiscalização técnica.

O diretor do Departamento de Iluminação Pública, Carlos Bocci explica que a CPFL Piratininga firmou contrato com uma empresa especializada que fará auditorias nos serviços prestados pelas empresas de telecomunicação. “Aquelas que não estiverem cadastradas na concessionária terão os cabos cortados. O mesmo acontece com empresas regulares que mantêm fiação irregular ou abandonada nos postes”, explicou.