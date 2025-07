Mercado com fezes de rato é multado em apenas R$ 1,8 mil

Dos 46 Autos de Imposição de Penalidade aplicados este ano pela Vigilância Sanitária de Jundiaí (VISA), 22 referem-se a estabelecimentos do setor de alimentos, em especial de supermercados. Em um deles, publicado na Imprensa Oficial do dia 18 de julho, foram encontrados fezes de rato, o que resultou em multa de apenas R$ 1.851, o que equivale a 50 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESP).

Localizado na avenida São João, na Ponte São João, o estabelecimento ainda recebeu a notificação de adequação de barreiras físicas para evitar o acesso de pragas e vetores.

Segundo a VISA, as principais irregularidades encontradas atualmente no setor de alimentos de um modo geral referem-se à presença de pragas urbanas, falta de higienização adequada de equipamentos e instalações, armazenamento inadequado de alimentos e ausência de boas práticas na manipulação de alimentos.

“As autuações podem ser decorrentes tanto de fiscalizações de rotina quanto de apuração de denúncias. A aplicação de multa é uma das penalidades previstas na legislação sanitária e não implica necessariamente na posterior interdição do estabelecimento. A interdição é uma medida que pode ser adotada nos casos em que a infração apresentar risco iminente à saúde pública”, diz nota enviada à redação do Jornal de Jundiaí reforçando que cada UFESP equivale a R$ 37,02.