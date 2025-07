Jundiaí se despede de Maria José Dias, esposa do vereador Zé Dias

A equipe do vereador Zé Dias emitiu um comunicado, no início da noite de hoje (22), informando o falecimento da esposa do vereador Zé Dias, Maria José Alves Dias, de 75 anos.

O Jornal de Jundiaí manifesta os mais sinceros sentimentos ao vereador e sua família. Confira a nota de falecimento na íntegra:

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Maria José Alves Dias, aos 75 anos, esposa do vereador Zé Dias.