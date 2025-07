Moto por app: passageira morre enquanto debate não tem solução

A morte da passageira de 39 anos que utilizava moto por aplicativo na semana passada em Jundiaí, reacende a questão sobre a regulamentação do serviço. Apesar de não haver números de quantos profissionais atuam no município, sabe-se que é uma realidade, com serviços mais baratos do que os carros, porém ainda perigosa. A regulamentação do Projeto 14.607/2025, de autoria de Leandro Basson, foi aprovado na Câmara, mas encontra-se em análise no Executivo para deliberação até dia 10 de agosto. Segundo fontes, o projeto deve ser 'barrado' por inconstitucionalidade.

A Uber, empresa responsável pelo serviço utilizado, diz lamentar o acidente, mas reforça que todas as viagens na plataforma contam com um seguro e que a família já foi informada e explicada sobre o mesmo. Diz ainda permanecer à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, na forma da lei.

Segundo o presidente da Comissão dos Direitos e Prerrogativas da OAB Jundiaí, João Roveri, em caso de colisão, os crimes que são investigados pela polícia civil são os de homicídio culposo (quando não se tem a intenção de matar), já que a princípio trata-se de acidente entre veículos. Sendo assim, em sua esmagadora maioria, não são capitulados como homicídio doloso (quando se tem a intenção de matar), tudo isso depende do que for produzido nas investigações, se existem indícios de embriaguez ou qualquer outro tipo de cenário que mude a interpretação dos fatos até o resultado fatal.