Vereador altera lei que proibia esportes equestres em Jundiaí

O vereador Cristiano Lopes (PP) alterou a lei 6.674/2006 que veda o uso de animais em apresentações circenses e similares para excluir as competições esportivas do rol de vedações. Com a nova determinação, que já está em vigor, competições de esportes equestres, se regulamentadas por leis específicas que assegurem o bem-estar animal, estão permitidas em Jundiaí.

Em nota oficial, Cristiano Lopes esclareceu que "a nova lei não revoga, enfraquece ou contraria qualquer norma vigente que trate de maus-tratos a animais". Ele também ressaltou que a lei respeita integralmente o 7º do artigo 225 da Constituição Federal, que determina que práticas desportivas com uso de animais não são consideradas cruéis desde que sejam manifestações culturais registradas e devidamente regulamentadas, assegurando o bem-estar dos animais envolvidos. [..] Isso significa que qualquer evento esportivo que envolva animais poderá ocorrer se cumprir integralmente todas as exigências legais relacionadas ao bem-estar animal, sob fiscalização dos órgãos competentes."



O vereador também afirmou que a proposta atende a um clamor legítimo de centenas de atletas de modalidades equestres em Jundiaí, incluindo praticantes de esportes olímpicos que vinham enfrentando grandes dificuldades para treinar ou competir na cidade devido à proibição anterior. "A aprovação da Lei nº 10.343/2025 é um passo responsável, legal e equilibrado. Ela garante segurança jurídica aos praticantes de modalidades esportivas, preserva o respeito ao bem-estar animal e assegura que Jundiaí continue sendo uma cidade promotora da cultura, do esporte e da cidadania, dentro dos limites constitucionais", finalizou.