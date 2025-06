MP investigará sobre imóveis possivelmente pertencentes a facções

Durante a Operação Alquimia, deflagrada em Jundiaí e região pelo Ministério Público (MP), por meio do Grupo de Atuação Especial (Gaeco), nesta quarta-feira (11), foram apreendidos documentos de imóveis que podem pertencer a facções criminosas. Os documentos apreendidos serão periciados.

A operação, que teve no apoio a Polícia Militar de Jundiaí e o Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep), teve como alvo criminosos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, e do Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro.

Durante os trabalhos, que aconteceram em Jundiaí, Cajamar, Várzea Paulista e Itupeva, também foram apreendidas uma pistola, uma espingarda, um veículo Porsche, um sistema de monitoramento, 11 celulares, quase R$ 15 mil e outros itens relacionados à investigação. Quatro pessoas foram presas.