'Disciplina' do PCC é preso pela PM em Jundiaí

Um criminoso considerado perigoso, apontado pela polícia como 'disciplina' do PCC, em Jundiaí e região, foi capturado pela Polícia Militar, no Jardim São Camilo, em Jundiaí, nesta quarta-feira (11). Ele estava sendo procurado pela Justiça por receptação.

Com sua captura, os militares acabaram por tirar das ruas o homem responsável por ser o disciplina do PCC, aquele que garante o cumprimento do estatuto da facção nas comunidades, resolvendo questões que vão de brigas no bairro, até a cobranças de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

Em sua ficha, estão crimes de associação ao tráfico, sequestro, cárcere privado, receptação, roubo e tráfico de drogas.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão, permanecendo ele à disposição da Justiça.