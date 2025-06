PSB reforça ações na RMJ e quer candidatura local

Segundo Bocalon, há fortes nomes locais para disputar as eleições de 2026 e hoje há a necessidade de um representante político nas esferas estadual e nacional. “Desde 2018 não conseguimos eleger um deputado que fosse da nossa cidade. É um diferencial termos este espaço, afinal é alguém que conhece a realidade local”, afirma. Enquanto o PSB aposta no bom relacionamento de Bocalon, que já foi prefeito de Itupeva e presidiu por dois anos o então Aglomerado Urbano de Jundiaí, ele, por sua vez, se apoia no bom legado do partido. “Teremos Márcio França como candidato a governador e Geraldo Alckmin deve ser vice do Lula. São pessoas que têm um legado, que trabalharam por todas as cidades do interior, têm obras em todos os lugares”, explica, ainda comentando que Alckmin quando foi governador do Estado de São Paulo deixou importantes feitos e é respeitado.

“Trabalhei com Márcio França, que também já foi governador do Estado. Estive na pasta de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e pude visitar mais de 360 cidades, levar a Univesp para diversos municípios, construímos bons relacionamentos e nesta fase de renovação do partido, estamos conversando com importantes lideranças de todas as localidades e vamos crescer muito até a eleição”, planeja. Até lá, muitas mudanças no cenário político devem acontecer e até o nome do PSB deve ser modificado. “Faz parte da renovação. Ainda não sabemos como será, mas a ideia é inovar”, informa, dando pistas que o partido vai focar mais no lado progressista e deixar o nome ‘socialista’ no passado. Ainda assim continuaram no campo mais à esquerda. “Estamos juntos no palanque com o presidente Lula em 2026”, garantiu, lembrando que ainda há a Federação com o PT.