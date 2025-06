Casais deixam presentes e lembranças para a última hora

Nesta quarta-feira (11), a reportagem do Jornal de Jundiaí encontrou casais no Centro da cidade que deixaram a compra para a última hora. Alguns buscavam os presentes juntos, enquanto outros preferiram manter o presente como surpresa. Muitos disseram estar com pressa para garantir a compra antes da data.

Chocolates e doces são os presentes preferidos de 35% dos consumidores que compram de pequenos negócios no Dia dos Namorados em São Paulo, segundo pesquisa do Sebrae-SP. Roupas, calçados e acessórios também aparecem com 35% das escolhas, enquanto 30% pretendem comprar produtos de cuidados pessoais. A expectativa é de que 351 mil pequenos negócios sejam beneficiados pelas vendas na data.

O levantamento mostra que o gasto médio com presentes será de aproximadamente R$ 250. Quase metade dos consumidores (49%) declarou que pretende gastar mais do que no ano passado. Os principais fatores de decisão de compra são o preço (45%), qualidade dos produtos (36%) e ofertas e promoções (25%).