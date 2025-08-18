'Senhores da Guerra' respinga em Jundiaí com apreensão de fuzil

Um homem foi detido por policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão, em Jundiaí, na manhã desta segunda-feira (18), durante um cumprimento de mandado de busca em apreensão em sua casa, como parte da Operação Senhores da Guerra, desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/MG), ligada à Polícia Federal, para desarticular uma organização criminosa que abastece facções com armas, munições e coletes balísticos. As munições, inclusive, eram comercializadas tanto para criminosos quanto para pessoas com registros válidos de armas de fogo — incluindo Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC) — que adquiriram os produtos fora da legalidade.

Na casa do jundiaiense, alvo de investigação, foram encontrados três revólveres, quatro pistolas, cinco armas longas, diversas munições de diferentes calibres, maquinário para recarga e fabricação de munição, além de réplicas de arma de fogo - na delegacia, porém, foi realizada apreensão apenas de um fuzil e silenciadores (são de uso restrito), que foram enviadas para a Polícia Federal. O investigado foi liberado.

A operação, que tem base em Governador Valadares, contou com autorização da Justiça para apreensão de mais de 40 armas registradas, que serão submetidas a processo de cassação dos respectivos registros. Além disso, foram expedidos dois mandados de prisão preventiva e seis de prisão temporária, cumpridos em MG, SP e outros estados.