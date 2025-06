Gaeco faz operação na região contra o Comando Vermelho e PCC

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), pertencente ao Ministério Público (MP), deflagrou nesta quarta-feira (11), a Operação Alquimia, de combate ao tráfico interestadual de drogas. Os alvos são criminosos ligados ou faccionados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, e do Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro.

A operação teve apoio do 11° Batalhão da Polícia Militar de Jundiaí, e também do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep), de Campinas, que atuou com a divisão de Canil.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e seis de prisão, nas cidades de Jundiaí, Cajamar, Itupeva e Várzea Paulista.