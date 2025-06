Traficante tenta fuga pelo pasto durante operação da PM

Mais de 3 kg de drogas foram apreendidas durante operação da Polícia Militar, no Jardim Tamoio, em Jundiaí, no início da madrugada desta quarta-feira (11). Um homem foi preso, após tentar fugir por um pasto, onde no passado havia um prédio onde funcionou um hospital psiquiátrico.

Os policiais estavam no bairro em combate ao tráfico e, no final da rua Carlos Ângelo Mathion, se depararam com um traficante segurado uma sacola - neste local existem 'olheiros', que falharam ao não perceberem a chegada da viatura.

Antes que o os agentes parassem a viatura, o traficante correu para uma grande área de pasto, que dá acesso a parte baixa da comunidade. Os policiais foram no encalço e conseguiram alcança-lo, fazendo a abordagem.