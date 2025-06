Jogadores do Paulista dão exemplo e recebem vacina contra gripe

Atendendo ao convite do Zé Gotinha feito no Estádio Dr. Jayme Cintra, jogadores do Paulista receberam nesta terça-feira (10) a vacina contra a Influenza (gripe) na Clínica da Família Ponte São João. Com o avanço dos casos de síndrome gripal, a Prefeitura segue mobilizada para ampliar a cobertura vacinal de toda a população a partir de seis meses.

Animados, mais de 20 atletas, incluindo o meio-campo Guilherme Batista Givigi, foram imunizados. “Costumo tomar todos os anos e hoje aproveitei a iniciativa do clube. A vacina é uma importante prevenção para todos nós”, comentou.

Para a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo, essa foi mais uma grande jogada do Paulista. “Estamos em um período crítico, com muitos casos de síndrome gripal que têm se agravado, levando a internações. A melhora desse cenário depende da vacinação. A cidade está empenhada em oferecer a dose durante a semana e aos sábados em serviços de saúde e no Maxi Shopping. Somente no último sábado, foram 2.200 doses aplicadas em quatro pontos da cidade. Agradecemos aos jogadores por darem o exemplo e reforçamos o apelo para que quem ainda não se vacinou busque a imunização quanto antes”, enfatizou.