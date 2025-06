Bolsista vive transformação na Astra e inspira outras empresas

Durante as férias acadêmicas de verão nos Estados Unidos, o jovem estudante Valter Mello Neto, de 19 anos, escolheu passar três meses em uma indústria brasileira — e essa vivência tem feito a diferença no seu currículo. Aluno de Engenharia Química na University of Delaware, Valter é um dos selecionados do Passaporte para o Futuro, programa do SESI-SP que oferece bolsas de graduação em instituições internacionais de excelência, nas áreas de Engenharia e Tecnologia. Em 2024, apenas 35 alunos foram contemplados em todo o estado.

Formado tecnicamente em Plásticos pelo SENAI, Valter já acumula conquistas em Robótica e se destaca por sua postura proativa e pensamento inovador. Ele foi recebido pela Astra, uma empresa multiespecializada, que cria e comercializa produtos e soluções para o dia a dia das pessoas, para uma imersão prática no setor de Engenharia e Tecnologia.

“Foi um momento de muita felicidade quando recebi a notícia de aprovação no programa. Sabia que era uma chance única, praticamente como ganhar na loteria”, compara Valter. “A experiência com a robótica, especialmente com a equipe Megazord 7563 de Jundiaí, me mostrou que temos um potencial gigante, mesmo sendo jovens. Acredito que devemos sempre compartilhar ideias, sem medo de errar.”