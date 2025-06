Padeiro corre atrás de ladrões, pede ajuda da PM, e um é preso

Dois homens encapuzados invadiram uma padaria no bairro Parque Santo Antônio, em Cabreúva, no final da madrugada desta segunda-feira (9), e furtaram 44 maços de cigarros. O padeiro percebeu a ação criminosa, tocou os bandidos e correu atrás deles, sem contudo conseguir pegá-los. A Polícia Militar foi acionada e prendeu um suspeito.

Enquanto corria atrás dos ladrões, um deles deixou cair uma mochila com três maços. Após isso, o padeiro chamou a PM, informou as características dos bandidos, e os policiais saíram à caça.

Pouco tempo depois os militares se depararam com um suspeito e, com ele, foram localizados 16 maços. Ele confessou o furto, alegando que havia sido aliciado por um colega a praticar o crime, e que este colega ficou com a outra parte da carga - no total foram furtados 44 maços.