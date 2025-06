Trabalhador morre soterrado por meia tonelada de resíduos

Um homem de 41 anos morreu soterrado por mais de meia tonelada de resíduos, em uma empresa que atua no ramo de embalagem e recuperação de resinas termoplásticas, no Distrito Industrial, em Jundiaí, na noite desta segunda-feira (9). Ele estava trabalhando no momento do ocorrido, porém em um setor de estoque, onde, segundo representante da empresa, ele não deveria estar. O caso foi atendido pela Polícia Militar.

A vítima foi encontrada por um faxineiro da empresa, que estava desempenhando seu trabalho. Ele acionou outros funcionários, que chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando os socorristas chegaram, porém, ele já estava morto.

A PM também foi acionada e atendeu a ocorrência, conversando com funcionários e representantes, que contaram que a vítima trabalhava na área de extrusão e, por motivos ainda desconhecidos, estava no setor de estoque quando foi soterrado por uma Bag com mais de meia tonelada de resíduos.