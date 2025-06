Foragido do presidio é capturado pela Força Tática em Jundiaí

Um traficante foragido do sistema penitenciário, que estava se escondendo no Jardim São Camilo, em Jundiaí, foi capturado por policiais militares de Força Tática do 49° Batalhão, no final da tarde desta segunda-feira (9).

O 2° sargento Xavier, cabo Sadao e soldado José faziam incursão em área cercada por 'biqueiras', quando se depararam com um homem que demonstrou nervosismo ao avistar a viatura.

Ele foi abordado e, ao checarem os dados pessoais dele, os policiais descobriram que se trava de criminoso condenado, que havia sido beneficiado pela 'saidinha', mas que não retornou ao presídio.