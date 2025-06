Atletas do Time Jundiaí se destacam no Campeonato Brasileiro

O Time Jundiaí marcou presença no Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim por Idades, realizado de 4 a 8 de junho, na cidade de Contagem (MG), com ótimos resultados. A competição reuniu mais de 200 atletas de 16 equipes dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, incluindo integrantes da atual seleção brasileira.

Representando Jundiaí nas categorias Pré-Infantil, Infantil e Adulto, os ginastas treinam no Centro Esportivo Aramis Polli, na Vila Hortolândia, sob a orientação do professor Joanésio de Souza Santos, o Xavier. A modalidade faz parte do projeto esportivo que integra os programas: Esporte Campeão e Escola de Esporte da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer, as atividades tanto de formação como rendimento são desenvolvidas por empresa especializada.

Os atletas participantes foram Théo Seiji Leite Okumura, Iran Negrão Vitale, Lucca Bressani Soares, Izaque Negrão Vitale, e Eloá Akemi Kusunoke Mendonça