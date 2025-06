Coralistas do 'Sons da Cidade' se apresentam dia 14

Com a direção artística e regência de Cláudia de Queiroz, o Coral Divino em Canto tem como preparadora vocal a soprano Carla Castro, e como pianista, Gabriel Brandão.

O grupo traz um repertório variado, que é a característica do seu trabalho, passando por Vinícius de Moraes, Caetano Veloso, Milton Nascimento, peças sacras, entre outras.

No próximo dia 14 de junho, sábado, o Coral Divino em Canto, mantido pelo Colégio Divino Salvador (Jundiaí), apresenta a série 'Sons da Cidade'. O concerto acontecerá às 19hs na Igreja Presbiteriana Unida de Jundiaí, na rua Porto Velho, 113, Agapeama). O ingresso solidário será 1 (um) litro de leite em caixinha.

A apresentação 'Sons da Cidade' é uma série de concertos que o grupo tem promovido por vários anos com o objetivo de intercâmbio com corais de Jundiaí e de cidades vizinhas. Já são 12 edições, sempre com um grupo convidado. Desta vez, será o Grupo Vocal Máfia Sonora, de São Paulo, sob regência de Marcelo Recski.

Conheça mais sobre o trabalho do Coral Divino em Canto: https://www.divinojundiai.com.br/diferenciais/atividades-extracurriculares/coral-divino-em-canto