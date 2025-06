Observação de baleias impulsiona turismo de inverno

O turismo de observação de baleias tem impulsionado o fluxo de visitantes no Litoral Norte de São Paulo, especialmente em Ilhabela e São Sebastião, durante os meses mais frios do ano. O aumento da movimentação de baleias-jubarte, que migram da Antártida para o Brasil entre abril e outubro, facilitou os avistamentos na costa paulista. Na última temporada, 561 indivíduos foram registrados, frente a 20 em 2016, segundo o Projeto Baleia à Vista.

A presença das baleias elevou a ocupação hoteleira para mais de 80% em julho, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, e aqueceu o comércio local, de acordo com a Associação Comercial de Ilhabela.

“É uma ruptura definitiva com a sazonalidade, uma experiência inesquecível que tem conquistado visitantes do nosso estado, do país e do exterior, além de gerar empregos e acionar toda a cadeia do turismo”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).