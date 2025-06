Banco do Povo completa 25 anos impulsionando negócios

Um exemplo real deste impacto é o de José Aparecido dos Santos, servidor público e ex-empresário, que utilizou o microcrédito do Banco para impulsionar seu negócio de personalização de produtos. “Conheci o Banco do Povo pelas propagandas na época. Busquei apoio logo no início da minha trajetória e ele me ajudou muito. Com juros baixos, consegui comprar todos os equipamentos necessários para trabalhar com personalização de canecas, camisetas e outros produtos. Como fui pioneiro no segmento, conquistei muitos clientes, mesmo conciliando o negócio com meu trabalho como jornalista repórter fotográfico,” relembrou.

Desde a sua criação, o Banco do Povo tem oferecido condições diferenciadas de crédito, com taxas de juros reduzidas e prazos de pagamento acessíveis, permitindo que muitos negócios deem os primeiros passos e prosperem. Com isso, o programa é referência para quem busca investir, ampliar ou mesmo iniciar uma atividade empreendedora.

O programa Banco do Povo, iniciativa do governo estadual de São Paulo, celebra este ano seus 25 anos de funcionamento na unidade de Jundiaí. Voltado para o microcrédito produtivo orientado, o programa tem como missão facilitar o acesso a recursos financeiros para pequenos empreendedores, tanto formais quanto informais, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico local e a geração de empregos.

O emprendedor realizou três empréstimos ao longo do tempo e conseguiu pagar todo o investimento, além de obter lucro significativo. “O Banco do Povo foi fundamental para o meu crescimento. Sem esse suporte, inclusive sempre com o apoio da agente Ana Adélia, teria sido muito mais difícil começar e manter meu negócio”, afirmou.

A importância do Banco do Povo também é ressaltada pela gestão local. Cida Gibrail, diretora de Comércio e Serviços da cidade, destaca o papel do programa na promoção do empreendedorismo e desenvolvimento regional. “O Banco do Povo é um parceiro essencial para nossa economia local. Ele possibilita que pequenos empreendedores tenham acesso a crédito em condições justas, fomentando a geração de emprego e renda, e contribuindo para o fortalecimento do comércio e serviços na nossa cidade”, afirma Cida.

A Unidade do Banco do Povo em Jundiaí fica instalada no Espaço Jundiaí Empreendedora (Piso G3 – Maxi Shopping).