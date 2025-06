Jundiaí entrega quadra poliesportiva na EMEB Janet Ferreira Prado

A EMEB Janet Ferreira Prado ganhou, neste sábado (7), sua quadra poliesportiva. A nova estrutura, entregue pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Educação (UGE), vai beneficiar diretamente os mais de 800 alunos da escola na Vila Nambi, que atende turmas do Ensino Infantil II e do Ensino Fundamental I.

A cerimônia de entrega contou com a presença do vice-prefeito Ricardo Benassi, da presidente do Fundo Social de Solidariedade (FUNSS), Ellen Camila Martinelli, da equipe da UGE e representantes do Poder Legislativo.

Benassi destacou a importância de oferecer espaços bem estruturados para a formação dos alunos.