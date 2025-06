Primeira-dama do Estado participa de formatura na região

A primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, participa neste sábado (07) das formaturas das primeiras turmas do programa estadual Caminho da Capacitação. A cerimônia será realizada em Indaiatuba com formandos desta cidade e também Cabreúva e Itupeva.

Cristiane esteve recentemente visitando os alunos que estavam cursando aulas nas carretas do Fundo Social enviadas para Itupeva e destacou que o objetivo do programa é preparar as pessoas para o mercado de trabalho ou para empreender, com a chance real de gerar sua própria renda e transformar suas vidas. Em Itupeva, foram oferecidos os cursos de Imagem Pessoal, Confecção Industrial e Banho e Tosa para Pets. Já em Cabreúva foram aulas de panificação e açougue.



Deputada Sâmia visita Jundiaí na segunda (9)

A deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL) visitará Jundiaí na segunda-feira (09) para visitar a Apae, instituição para a qual está sendo destinada emenda no valor de R$ 250 mil, com objetivo de reduzir a fila de espera de avaliação e laudo de transtornos neurológicos de crianças. Já às 18h, ela participará de audiência pública na Câmara Municipal de Jundiaí em defesa da Mata Ciliar.



Presidente do Iprejun é inocentado

O Tribunal de Justiça de São Paulo expediu sua decisão sobre a investigação que apurava crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo recursos de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) que teria o envolvimento de João Carlos Figueiredo, que presidia o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (Iprejun), na época em que a operação foi deflagrada em outubro do ano passado. Ele foi inocentado e o processo arquivado.