Quarta edição d’A Feira do Livro começa dia 14

A quarta edição d’A Feira do Livro, festival literário gratuito e realizado a céu aberto entre 14 e 22 de junho, leva para o bairro paulistano do Pacaembu nove dias de debates, oficinas, contações de história e outras atividades totalmente gratuitas em torno do livro e da leitura. Os 150 editores e livreiros participantes vão trazer sua produção para a praça pública e promover diálogos entre os autores das mais diversas tendências, origens e sensibilidades.

São esperadas pelo menos 110 mil pessoas na praça Charles Miller durante esta edição d’A Feira do Livro, que é uma realização da Associação Quatro Cinco Um, organização voltada para a difusão do livro no Brasil, da Maré Produções, empresa especializada em exposições de arte, e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais. Tem apresentação exclusiva da Petrobras, por meio da Seleção Petrobras Cultural – Novos Eixos, patrocínio Prata da Prefeitura de São Paulo e da Motiva, patrocínio Bronze do Itaú e da laranjinha do Itaú, e apoio do Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e enjoei.

A Feira do Livro 2025 acontece nas condições mais favoráveis desde a primeira edição, em 2022.