Sucesso de João Fonseca faz tênis virar xodó de jundiaienses

A trajetória de Fonseca tem impulsionado escolinhas e projetos locais, fortalecendo uma nova geração de atletas. Desde o fim do ano passado, João vem sendo o centro das atenções do tênis mundial, após as conquistas do Next Gen Finals e do Australia Open - quando superou o número 9 do mundo, Andrey Rublev -, e, mais recentemente, quando quebrou um recorde em Roland Garros e se tornou o tenista mais jovem a alcançar terceira rodada de um Masters 1000.

Para Fabrício, essa nova geração de tenistas, sobretudo em Jundiaí, já está mostrando grande potencial e pode seguir os passos de João Fonseca. “Na minha opinião existem ótimos tenistas em Jundiaí, tendo exemplo na categoria profissional a atleta Ana Candiotto e o tenista Lucca Artem Pinto. Além deles, nos últimos cinco anos, sempre tivemos muito destaque no cenário juvenil, como Enzo Vargas (número 1 do Brasil no sub-16 e 125 do mundo no sub-18), Antônio Vargas (top 10 Brasil sub-16), Lara Shinzato (top 10 Brasil sub-14), Maria Julia Santos (número 1 estado de São Paulo e campeã brasileira por equipes) e Sara Rosa (campeã brasileira equipes). Diante deste cenário nota-se um processo de trabalho e renovação constante fazendo com que Jundiaí esteja sempre em destaque nas melhores competições do tênis nacional , sul americano e internacional”, concluiu Fabrício.

Um destes jovens talentos da cidade é a tenista Lara Shinzato, de 14 anos, que começou a praticar a modalidade aos 4 anos e atualmente está no top-10 do ranking nacional da categoria sub-14. “Comecei a jogar tênis invadindo as aulas da minha irmã mais velha. Gostava de estar nas quadras, pulando corda e brincando de bater na bola e nem imaginava ainda que poderia competir e jogar torneios. Tudo começou como um hobby e virou minha paixão”, disse a jovem atleta.