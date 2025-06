Uso de cannabis medicinal quebra paradigmas, mas ainda é restrito

Diretor de Comunicação da Osaci, Piero Bonini fala que o crescimento da procura é constante. "Não aumenta só em Jundiaí, mas em todo o Brasil. Hoje, a Osaci conta com mais de 500 associados ativos em todo as regiões do Brasil. Na Região Metropolitana de Jundiaí, mais especificamente, a procura é crescente. Todos os dias temos contatos de pessoas querendo buscar mais qualidade de vida com um tratamento natural para se livrarem de efeitos colaterais pesados, ou até mesmo como a última saída para alguma patologia ou condição."

"Não existe um padrão de perfil de quem procura, pois patologia/condição não escolhe perfil ou classe social. Notamos que todas as pessoas chegam a nós buscando o que não conseguiram encontrar em medicamentos da indústria farmacêutica ou desenganadas pelos médicos", conta. "As condições que atendemos são extensas, hoje já temos estudos com dezenas de patologias/condições que a cannabis auxilia, dentre elas, o TEA, Alzheimer, epilepsia, câncer, dores crônicas e muitas condições psicológicas, como depressão, ansiedade e insônia causada por esses fatores. Temos também em nosso quadro de associados pessoas que buscam a cannabis medicinal para largar vícios, como o alcoolismo e o uso de substâncias químicas, como o crack", explica Piero.

Advogada da Osaci, Kimberly Medici Varanda informa que a organização não faz venda do óleo, mas sim a associação de pessoas que buscam acesso ao canabidiol. A advogada lembra que o art. 196 da Constituição Federal trata do acesso à saúde a todos. "Dessa forma, se a saúde é direito de todos e é dever do Estado, deve ser ela garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É nessa premissa que a Associação busca trazer qualidade de vida, reparação social, tratamentos não medicamentosos, afinal, o acesso ao tratamento de cannabis é fitoterápico."