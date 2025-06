CPTM terá mudanças na operação para obras neste fim de semana

No mesmo período, o embarque e desembarque da estação Brás acontece somente pela plataforma 1. Ainda no Serviço 710, mas agora na Linha 7-Rubi, entre 9h e 18h de domingo, somente a plataforma 1 será utilizada nas estações Vila Clarice, Jaraguá e Vila Aurora, devido à manutenção da via permanente.

O Serviço 710 será interrompido no domingo na estação Mauá, das 9h às 18h. Assim, o passageiro deve desembarcar em Mauá para seguir sentido à estação da Brás ou Rio Grande da Serra. Nesse período, as composições utilizarão somente a plataforma 2 nas estações Guapituba e Ribeirão Pires, da Linha 10-Turquesa.

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas a partir da noite de sábado (7) e durante toda a operação de domingo (8) para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

No sábado, das 11h às 16h, haverá operação assistida para que a Linha 11-Coral opere até a estação Palmeiras-Barra Funda, que atualmente atende a Linha 7-Rubi e o Expresso Aeroporto, além das linhas 3-Vermelha de metrô e 8-Diamante de trem metropolitano. Já no domingo, das 9h às 17h, os trens utilizarão a plataforma 4 da estação Brás para embarque e desembarque. A mudança acontece para substituição de dormentes e limpeza de lastro.

Na Linha 12-Safira, das 22h às 24h de sábado, o embarque e o desembarque nas estações Engenheiro Manoel Feio e Jardim Romano serão feitos pela plataforma 2. E, durante toda a operação comercial de domingo, as composições chegarão e partirão da plataforma 2 das estações Comendador Ermelino, USP Leste e Engenheiro Goulart. As alterações serão realizadas para manutenção preventiva na rede aérea e via permanente.

Das 23h de sábado às 6h de domingo, os trens da Linha 13-Jade e do Expresso Aeroporto utilizarão a plataforma 1 das estações Aeroporto-Guarulhos e Guarulhos-Cecap, devido à manutenção preventiva na via permanente. Ainda no domingo, das 7h às 21h, o Expresso Aeroporto chegará e partirá da Estação Luz.