Documentário retrata o autismo pelo olhar de famílias brasileiras

O documentário Fora da Caixa, idealizado e roteirizado pela produtora executiva Marcélia Aguiar Ferreira e dirigido por Gabriel Ferreira, estreia nesta sexta-feira (6), às 17h, no canal Luna ABA, no YouTube. O filme apresenta um olhar sensível e profundo sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) por meio das experiências de diferentes famílias brasileiras que convivem com o autismo.

Além de retratar os desafios e as complexidades do dia a dia, a obra tem como objetivo desconstruir estereótipos e despertar empatia no público sobre a natureza humana, a sensibilidade e a sinestesia que permeiam a realidade dos autistas.

Por meio de entrevistas com os especialistas e pesquisadores Lucelmo Lacerda e Thiago Castro, o documentário também apresenta estratégias e práticas baseadas em estudos científicos para reduzir comportamentos desafiadores e promover o desenvolvimento de habilidades.