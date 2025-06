Prefeitura adere a consórcio para eficiência em serviços urbanos

“A entrada de Jundiaí no Condesu é mais um passo dentro do nosso compromisso com a modernização da gestão e a entrega de serviços de qualidade à população. Com esse consórcio, ganhamos agilidade e segurança jurídica para executar ações importantes, especialmente nas áreas de zeladoria e infraestrutura urbana”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

A Prefeitura de Jundiaí oficializou a entrada do município no Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável (Condesu), após aprovação da adesão pela Câmara Municipal. A participação no consórcio permitirá à cidade otimizar a contratação e execução de serviços estratégicos, como zeladoria urbana, gestão de resíduos sólidos, iluminação pública e fornecimento de mão de obra e equipamentos.

O gestor da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), Marcos Galdino reforçou os benefícios do ingresso no consórcio. “Jundiaí poderá utilizar qualquer empresa que esteja cadastrada no banco de dados do Condesu para executar ações que vão desde o recapeamento de vias até melhorias na iluminação pública. Ampliamos nossa capacidade de resposta às demandas da população. Estar no consórcio é como ter um Fundo de Garantia: podemos utilizar ou não. A administração pública precisa de agilidade e eficácia”, afirmou.

O Condesu atua como gestor das empresas credenciadas para prestar serviços aos municípios, com valores de contratação definidos previamente e disponíveis no portal da transparência do consórcio. “Todo esse processo é aprovado pelo Tribunal de Contas. O objetivo do ingresso de Jundiaí no Condesu é garantir a execução e eficiência dos serviços de zeladoria da cidade”, pontuou Fábio Nadal, gestor da Casa Civil.

Mais de vinte municípios do interior paulista são membros do Condesu, entre eles estão Campo Limpo Paulista, Holambra, Jaguariúna, Itapira, São Carlos, Cosmópolis etc.