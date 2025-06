Albino articula Novo na região e filia Ocimar Polli

O ex-vereador de Jundiaí, Antônio Albino, está como coordenador regional do partido Novo e já começou seu trabalho de relacionamento com políticos da região. Nesta semana, Albino esteve em Itupeva e já trouxe o ex-prefeito Ocimar Polli para o Novo, além de novos integrantes. O ex-chefe do Executivo itupevense vai liderar o partido na cidade e, de acordo com Albino, já está se preparando para as próximas eleições. “Vamos fortalecer o Novo na região”, disse, afirmando que cerca de 120 pessoas estiveram na reunião realizada por ele e Polli. Albino chega ao Novo após a dissolução do diretório municipal em Jundiaí, por decisão da Diretoria Nacional. Ele deve se lançar como deputado estadual e diz que está conversando com integrantes do partido para uma ‘dobradinha’.

CPI Carnaval 2025 de Vinhedo realiza a primeira oitiva

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Carnaval 2025, instituída na Câmara Municipal de Vinhedo, para apurar possíveis irregularidades cometidas pelo Bloco Carnavalesco Bloquete, ouviu duas pessoas nesta semana. Aberta ao público, a oitiva teve início às 10h, no plenário da Câmara de Vinhedo, e foi registrada em gravação de vídeo e ata. A Comissão é composta pelos vereadores Malcon Mazzucatto (PL) como presidente, Rubens Nunes (PL) como relator, e Carlos Florentino (PP) como membro. O presidente da comissão afirmou, no início da oitiva, que “o objetivo da CPI é apurar se houve descumprimento das normas legais, quais foram as consequências disso e se essa conduta gerou custos ou impactos indevidos aos cofres públicos ou à ordem pública em Vinhedo”.

Itatiba promove curso gratuito de Gestão Pública

Estão abertas as inscrições para o próximo curso promovido pela Escola do Legislativo de Itatiba (ELEITA). O treinamento abordará tópicos de relevância para quem trabalha com gestão pública e será realizado nos dias 10 e 13 de junho, das 9h às 17h.

Com aulas ministradas pela advogada Michèle Stoffel e pela Procuradora Municipal de Campinas, Mariana Juabre, o curso será dividido em dois módulos. O primeiro deles, na próxima terça-feira (10), tratará sobre controle interno e modalidades de licitação. Já o segundo módulo será ministrado no dia 13 (sexta-feira) e será voltado à gestão e fiscalização de contratos no Poder Público. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da Câmara.