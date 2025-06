Comissão para Revitalização do Centro realiza primeira reunião

Já Cristiano destacou sua experiência anterior na Prefeitura, à frente da pasta de Desenvolvimento Econômico, e a necessidade de aplicar este conhecimento para as ações no Centro. “Já vi várias revitalizações que apenas embelezam e depois de algum tempo não tinham mais efeito.É por isso que temos que fortalecer as atividades econômicas nesta região, além de roteiros gastronômicos e culturais, para que o local ganhe vida. Na próxima semana vamos tratar sobre o comércio durante a reunião, que é aberta ao público”, destacou.

Os vereadores Cristiano Lopes (PP) e Faouaz Taha (PSD) dividem a presidência desta Comissão e informaram sobre as propostas de trabalho previstas, que vai contar com 10 reuniões e participação de diversos setores. “O objetivo é ir além da revitalização do espaço físico, mas também falar da ocupação do Centro, dos imóveis abandonados, entre outras questões. Vamos também trabalhar pelo consumo no corredor cultural e fortalecer a economia”, disse Faouaz.

A Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento das Políticas de Desenvolvimento Econômico e Revitalização da Região Central, criada na Câmara Municipal de Jundiaí, realizou sua primeira reunião nesta quarta-feira (04) e contou com a presença do gestor da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA), André Ferrazzo, que apresentou os estudos que estão sendo feitos pela Prefeitura para o Centro de Jundiaí.

O gestor da UGPUMA contou que sua ligação com a região central é forte: “Minha família sempre morou aqui e é o bairro do meu coração. Mas o que vemos é um esvaziamento, não só em Jundiaí, mas em diversas cidades. Houve a pandemia que fez com que comércios fechassem e há a diminuição de moradores nesta localidade”. Ele explica que o projeto para revitalização ainda está em fase preliminar, pois a UGPUMA teve demandas urgentes, como no bairro do Medeiros, que precisou de atenção devido a grande quantidade de apartamentos e condomínios que estão sendo construídos nesta área.

“Em paralelo, também estamos fazendo estudos para região central e será um plano como nunca aconteceu em Jundiaí. Vamos trabalhar com incentivos fiscais e que podem ter impactos (financeiros para a Prefeitura), vamos trabalhar em parceria com a assistência social a questão das pessoas em situação de rua, são muitas áreas e queremos oferecer soluções factíveis”, afirmou. A UGPUMA apresentou dados de pesquisa sobre o Centro, finalizada no ano passado, e reforçou que estão analisando estas informações. “Isso reforça o compromisso que o governo tem de tomar decisões com mais assertividade, porque quando a gente faz um projeto tem que estar baseado em informações seguras. Esta coleta de dados já está sendo feita, estamos aprimorando e vai refletir em um melhor gasto do dinheiro público, sabendo que é desejo da população. Embora pareça que a gente demora, estamos buscando as melhores respostas, as mais corrretas possíveis”.

Participaram da reunião também os vereadores Henrique Parra Parra (PSOL), Juninho Adilson (União) e Mariana Janeiro (PT). A próxima reunião será na quarta-feira (11) às 10 horas e terá como tema as ações planejadas e em execução de apoio aos comerciantes, com participação da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico.