CETESB multa empresas por vazamento de corante azul em Jundiaí

A CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) multou em R$ 370 mil cada uma das empresas envolvidas no acidente ambiental que causou o derramamento de dois mil litros de corante azul em lago do Parque Botânico Aziz Ab’Saber, no bairro Jardim Tulipas, em Jundiaí. As penalidades foram aplicadas à fabricante do corante azul e à transportadora responsável pelo produto.

O acidente ocorreu após uma carreta colidir com um poste, provocando o vazamento de 2 mil litros de corante azul, no dia 13 de maio, e afetando a fauna local — peixes, aves e capivaras foram encontrados tingidos de azul. O corante também chegou ao Rio Jundiaí, alterando a coloração da água e provocando alerta em cidades vizinhas.

A CETESB orientou as ações emergenciais para conter e diluir o produto químico. Além da multa, o fabricante terá de implementar medidas de segurança para prevenir novos acidentes, incluindo a instalação de sistemas de contenção e revisão dos protocolos de carga e descarga. Essas ações serão monitoradas pela própria CETESB.